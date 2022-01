Coronavirus/France: Aides supplémentaires à l'hôtellerie et la restauration

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mardi des mesures supplémentaires pour aider les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel à faire face à l'impact des restrictions sanitaires en vigueur en France face à l'épidémie de coronavirus.

S'exprimant depuis un établissement de restauration parisien à l'issue d'une rencontre avec des organisations patronales, Jean Castex a annoncé avoir décidé d'"adapter les dispositifs de soutien" pour permettre à ces secteurs de "survivre", notant l'impact sur leur activité du recours au télétravail, de l'interdiction de consommer debout dans les bars-cafés-restaurants ou encore de la baisse des flux touristiques.

"Pour les entreprises de moins de 250 salariés qui sont affectées par les mesures et qui perdraient non plus 50%, mais 30% de leur chiffre d'affaires sur les mois de décembre et de janvier, nous allons mettre en place une aide exceptionnelle au paiement de leurs cotisations salariales d'un montant égal à 20% de leur masse salariale brute, salaires plus charges", a déclaré le chef du gouvernement.

"C'est une aide qui concernera tout particulièrement les entreprises de l'hôtellerie, cafés, restauration, mais aussi les traiteurs, le secteur de l'événementiel (...) ou encore, par exemple, les agences de voyages", a-t-il ajouté, selon des propos rapportés par Matignon.

Jean Castex a par ailleurs annoncé un accord avec les partenaires sociaux portant sur une augmentation moyenne de plus de 16% de la grille salariale dans le secteur de l'hôtellerie-restauration.

"Un effort particulier a été fait sur les bas salaires avec un minima qui sera désormais supérieur de 5% au SMIC, soit une augmentation de plus de 1.000 euros bruts par an", a-t-il dit.

(Rédigé par Jean Terzian)