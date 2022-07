Coronavirus/France: La HAS favorable au maintien de l'obligation vaccinale des soignants

PARIS (Reuters) - La Haute autorité de santé (HAS) française, saisie par le ministère de la Santé, préconise dans un avis publié vendredi de maintenir l'obligation vaccinale pour les personnels des établissements de soins.

"Dans le contexte d'une septième vague, au vu de l'efficacité des vaccins et des incertitudes concernant la suite de l'épidémie, la HAS considère que les données (disponibles) ne sont pas de nature à remettre en cause aujourd'hui cette obligation vaccinale", est-il précisé dans son communiqué.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)