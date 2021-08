Coronavirus/France-La HAS préconise un rappel de vaccin à partir de 65 ans

PARIS, 24 août (Reuters) - La Haute Autorité de santé en France préconise un rappel de vaccin chez les personnes de 65 ans et plus et celles à risque de formes graves de COVID-19, à compter du début de la campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre, a-t-elle annoncé mardi.

"Après avoir analysé les données disponibles, la HAS propose une dose de rappel avec un vaccin à ARNm pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19", écrit-elle dans un communiqué. (Reportage Claude Chendjou et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)