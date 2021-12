PARIS, 24 décembre (Reuters) - La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande dans un avis publié vendredi de réduire à trois mois le délai entre la primovaccination contre le COVID-19 et le rappel et d'élargir la campagne de rappel aux adolescents fragiles, afin de tenter de freiner la propagation du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, particulièrement contagieux.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)