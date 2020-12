Coronavirus/France-Le gouvernement va ouvrir des centres de vaccination en ville

PARIS, 31 décembre (Reuters) - Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a annoncé jeudi l'ouverture de centres de vaccination dans les villes ainsi que l'accélération de la vaccination pour les personnels soignants, en réponse aux critiques sur le faible nombre de personnes vaccinés depuis le début de la campagne dimanche.

"Avant le début février, de premiers centres de vaccination ouvriront en ville, pour commencer à vacciner les personnes âgées de 75 ans et plus, puis les 65 ans et plus, etc", a-t-il déclaré https://twitter.com/olivierveran/status/1344688776690470914?s=20 sur Twitter.

"Nous avons décidé, en parallèle, d'accélérer la protection des publics prioritaires. Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins", a-t-il ajouté. (Henri-Pierre André et Blandine Hénault)