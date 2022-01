Coronavirus/France-Le gouvernement veut faire adopter le "pass vaccinal" aussi vite que possible

(Actualisé tout du long)

PARIS, 4 janvier (Reuters) - Le gouvernement souhaite toujours que le "pass vaccinal" entre en vigueur le plus rapidement possible malgré la suspension de séance inattendue dans la nuit à l'Assemblée nationale, a assuré mardi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"On va tout faire pour tenir au plus près le calendrier qui était prévu", a-t-il déclaré sur France Inter.

"Il faut que le pass vaccinal puisse entrer en vigueur aussi vite que possible", au vu de la situation "tendue dans les hôpitaux" en raison de la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19, a-t-il ajouté.

Les députés ont entamé lundi après-midi l'examen du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire du coronavirus en France, qui fait l'objet d'une procédure accélérée et dont l'une des principales dispositions est la transformation du pass sanitaire en un "pass vaccinal", qui était supposée entrer en vigueur le 15 janvier.

Les débats, tendus, ont été interrompus juste après minuit après qu'une majorité de députés se sont prononcés à main levée en faveur d'une suspension de la séance, les députés d'opposition se retrouvant alors plus nombreux que les élus de la majorité présidentielle dans l'hémicycle.

"On a vu hier soir une forme d'amicale de l'irresponsabilité se constituer" pour faire un coup de procédure, avec une "volonté manifeste d'obstruction" de la part des députés Rassemblement national (RN), La France insoumise (LFI), rejoint par des élus des Républicains (LR), a jugé Gabriel Attal.

"Les oppositions ont voulu faire un coup, elles ont fait un coup, manifestement elles ont réussi même si évidemment on ira au bout de l'examen de ce texte (...) et on essaiera d'être au plus près du calendrier qui était prévu", c'est-à-dire la mi-janvier, a assuré le porte-parole du gouvernement.

La conférence des présidents de l'Assemblée nationale doit se réunir dans la journée pour fixer le calendrier de la poursuite de l'examen de ce texte.

(Rédigé par Myriam Rivet et Jean Terzian, édité par Blandine Hénault)