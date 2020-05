Coronavirus/France-Nouvelle baisse du nombre quotidien de nouveaux décès

(Actualisé avec cartes des départements, déclarations du ministère)

PARIS, 3 mai (Reuters) - Le nombre quotidien des nouveaux décès liés au coronavirus continue de baisser en France, avec 135 morts supplémentaires en 24 heures dimanche, contre 166 annoncé la veille.

Il s'agit du bilan journalier le plus faible depuis le 22 mars.

Le ministère de la Santé a annoncé dimanche dans un communiqué que le nombre total de décès recensés depuis le 1er mars liés au nouveau coronavirus s'élevait à 24.895.

Ce bilan des morts se répartit en 15.583 décès dans les hôpitaux et 9.312 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement des Ehpad.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de leur contamination par le coronavirus s'élève à 25.815, soit 345 de plus que samedi.

Sur ce total, 3.819 patients sont traités en réanimation. "80 nouveaux cas graves ont été admis, le solde reste négatif en réanimation grâce aux sorties avec 8 patients atteints de COVID-19 en moins", a précisé le ministère.

Les cartes de synthèse de suivi de l’épidémie, présentées depuis le 30 avril, montrent une diminution de la circulation du virus dans trois départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne), ce qui permet le passage de ces départements du "orange" au "vert" sur la carte.

"Il ne faut pas relâcher les efforts collectifs qui portent leurs fruits et freinent efficacement l’épidémie. Pour réussir la levée progressive du confinement, il faut plus que jamais appliquer scrupuleusement tous les gestes barrières, respecter la distanciation physique minimale d’un mètre et réduire le nombre de nos contacts", rappelle le ministère.

Face à un relâchement observé du respect des mesures de confinement, le gouvernement français a souligné dimanche que la date du 11 mai choisie pour engager le déconfinement de la France pourrait être remise en question si le nombre de nouveaux malades devait être trop élevé.

(Blandine Hénault)