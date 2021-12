Coronavirus/France-Nouvelles mesures sanitaires en attendant le pass vaccinal

PARIS, 27 décembre (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a annoncé lundi une série de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus, tout en excluant un nouveau couvre-feu.

Le chef du gouvernement a par ailleurs précisé que la rentrée scolaire, prévue le 3 janvier, ne serait pas reportée et qu'"à ce stade", il était exclu de recourir à une mesure de couvre-feu, même si le sujet serait réexaminé lors d'un conseil de défense prévu le 5 janvier.

Jean Castex s'exprimait après l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi créant un "pass vaccinal" en remplacement du pass sanitaire actuellement exigé dans les restaurants et de nombreux lieux publics.

"Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer: la production d'un test ne suffira plus", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

S'il est adopté par le Parlement, le texte s'appliquera dès le 15 janvier, a ajouté le Premier ministre.

Le projet de loi sur le pass vaccinal vise à renforcer l'incitation à la vaccination en excluant de fait les personnes non-vaccinées qui avaient jusqu'alors recours à des tests.

"Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux pass", a dit Jean Castex sans donner plus de détails.

La vague épidémique à laquelle est actuellement confrontée la France est essentiellement due au variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2, déjà présent sur le territoire depuis de nombreux mois, mais le variant Omicron détecté le mois dernier en Afrique australe est en train de se propager rapidement.

La France a enregistré samedi plus de 100.000 contaminations par le coronavirus SARS-CoV-2, une première depuis le début de la pandémie de COVID-19. Le nombre de patients en services de soins critiques s'élevait dimanche à 3.299, selon les chiffres de Santé Publique France.

Le conseil scientifique a averti la semaine dernière que la France pourrait enregistrer en janvier plusieurs centaines de milliers de cas par jour et mis en garde contre le risque d'une paralysie de l'activité économique.

NOUVELLES MESURES

Parmi les nouvelles mesures qui s'appliqueront dès lundi prochain et pour trois semaines figurent de nouvelles restrictions pour les grands rassemblements, qui seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur. Les concerts debout seront en outre interdits.

Le télétravail sera rendu "obligatoire", a également annoncé Jean Castex, "dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et si possible quatre jours".

Le gouvernement va également étendre l'obligation de port du masque en centre-ville, une mesure que les préfets devront faire appliquer en coordination avec les maires.

La consommation de boissons et d'aliments dans les bars et les cafés ne pourra plus se faire qu'assise et elle sera interdite dans les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance, a poursuivi le chef du gouvernement.

Jean Castex a aussi annoncé que le délai d'administration d'une dose de rappel d'un vaccin contre le COVID-19 serait ramené de quatre à trois mois dès mardi, 28 décembre, conformément à une recommandation de la Haute Autorité de Santé (HAS) publiée vendredi qui vise à freiner la diffusion du variant Omicron du coronavirus.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé que 45 millions de français étaient désormais concernés par le rappel. Il a reconnu que le recours à une quatrième dose de vaccin était une "possibilité" mais qu'aucune décision sur ce point n'était prise à ce stade.

Le gouvernement va par ailleurs modifier la durée de la période d'isolement des personnes cas contacts mais n'annoncera les modalités de cette mesure que vendredi.

"Les caractéristiques d'Omicron vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement lorsque vous êtes positif, ou lorsque vous êtes cas contact", a simplement dit Jean Castex.

Pour l'instant, la période d'isolement est fixée à dix jours pour une personne contaminée et à sept jours pour une personne contact d'une personne positive, une durée allongée à dix-sept jours pour les cas contacts au sein d'un même foyer.

(Reportage Marc Angrand, rédigé par Camille Raynaud)