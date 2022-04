Coronavirus/France-Pic du rebond épidémique franchi, l'épidémie pas terminée-Véran

PARIS, 7 avril (Reuters) - Le pic du rebond de l'épidémie de COVID-19 a été franchi en France mais l'épidémie n'est pas terminée, a déclaré jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

"Nous avons atteint un pic du rebond épidémique il y a quelques jours, ça fait cinq jours maintenant que ça baisse", a-t-il déclaré sur RTL en précisant cette épidémie "n'est pas terminée", même si "la dynamique commence à être baissière".

Olivier Véran a également précisé qu'après consultations des autorités sanitaires européennes et françaises, le gouvernement allait "pouvoir ouvrir (...) pour celles et ceux qui le souhaitent, cette deuxième dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus, s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel".

Une telle injection permet de réduire de 80% le risque d'hospitalisation, de réanimation et de décès, même si le risque résiduel est désormais moins élevé qu'il ne l'était avec les variants précédents et avant la vaccination, a-t-il expliqué. (Rédigé par Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)