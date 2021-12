Coronavirus/France-Plus de 91.000 nouvelles contaminations recensées

PARIS, 23 décembre (Reuters) - Les autorités sanitaires ont enregistré 91.608 nouvelles contaminations par le coronavirus responsable du COVID-19, un niveau sans précédent depuis le début de la pandémie.

Olivier Véran avait déclaré plus tôt que le seuil des 100.000 contaminations par jour serait finalement atteint "plus près de Noël que du Nouvel An" et que le fait que le variant Omicron devienne majoritaire dans les infections en France était "l'affaire de 48-72 heures peut-être". (Rédigé par Nicolas Delame et Bertrand Boucey)