Coronavirus/GB-Le variant "indien" pourrait perturber le déconfinement-Johnson

LONDRES, 14 mai (Reuters) - La diffusion du variant dit indien au Royaume-Uni pourrait perturber le calendrier de déconfinement dans le pays, a averti vendredi le Premier ministre britannique Boris Johnson, tout en confirmant la prochaine étape de levée des restrictions lundi en Angleterre.

"Nous allons poursuivre notre plan et passer à la troisième étape en Angleterre à partir de lundi, mais je dois vous dire que ce nouveau variant pourrait perturber sérieusement nos progrès et rendre plus difficile la levée totale des restrictions en juin," a prévenu Boris Johnson lors d'une conférence de presse à Downing Street. (Guy Faulconbridge, Kate Holton et Paul Sandle; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)