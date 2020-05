Coronavirus-Hausse record des contaminations en Russie

(Actualisé avec nombre total de cas)

MOSCOU, 11 mai (Reuters) - La Russie a annoncé lundi une hausse record du nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus sur son territoire, de 11.656, que les autorités attribuent à un programme massif de dépistage.

Avec 221.344 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, la Russie dépasse l'Italie et le Royaume-Uni. Dans le monde, seuls les Etats-Unis et l'Espagne ont enregistré davantage de cas.

La Russie a aussi enregistré 94 décès supplémentaires en 24 heures, portant son bilan à 2.009 morts.

Plus de la moitié des cas et des décès ont été signalés à Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays.

D'après les autorités russes, plus de 5,6 millions de tests de dépistage ont été effectués à ce jour.

Le président Vladimir Poutine doit tenir une réunion dans la journée, fériée en Russie, pour évaluer le régime de confinement entré en vigueur fin mars et décider s'il y a lieu ou non de le modifier. (Rédaction de Moscou version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)