Coronavirus-Hausse record en 24h00 du nombre de cas en Indonésie

DJAKARTA, 27 juin (Reuters) - L'Indonésie a enregistré samedi la plus forte hausse en 24h00 du nombre de contaminations au coronavirus avec 1.385 nouveaux cas, portant le total à 52.812, a annoncé Achmad Yurianto, un responsable du ministère de la Santé.

Le pays a également constaté 37 décès supplémentaires liés au coronavirus, portant le total à 2.720 depuis le début de l'épidémie, a-t-il dit.

Les autorités locales ont par ailleurs annoncé que neuf personnes se trouvant à bord d'un avion reliant l'Indonésie au Cambodge avaient été testées positives au coronavirus à leur arrivée au Cambodge. Parmi ces personnes, figurent un Indonésien et huit Cambodgiens. (Tabita Diela, Gayatri Suroyo et Angie Teo avec Matthew Tostevin et Himani Sarkar, version française Gwénaëlle Barzic)