Coronavirus-Hors du Hubei, le nombre de cas en Chine ralentit

PEKIN, 25 février (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont fait état mardi d'une hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus dans la province du Hubei, foyer de l'épidémie, tandis que les cas supplémentaires d'infection dans le reste de la Chine continentale ont décliné pour une quatrième journée consécutive.

L'annonce des autorités sanitaires chinoises intervient alors que l'inquiétude grandit en Corée du Sud, plus important foyer de contamination hors de Chine continentale, et en Italie où le bilan s'est alourdit lundi à sept décès.

Le Koweït, Bahreïn et Oman ont enregistré lundi leurs premiers cas, qui concernent tous des personnes étant arrivées d'Iran.

Il est prématuré de parler de pandémie, a déclaré lundi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que l'épidémie due au nouveau coronavirus n'était pas hors de contrôle dans le monde et ne provoquait pas de décès à grande échelle.

"Utiliser le terme de pandémie ne correspond pas aux faits", a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse à Genève.

Dans son point quotidien, la Commission nationale chinoise de la santé a indiqué que 499 nouveaux cas ont été confirmés lundi dans le Hubei, contre 398 la veille dans la province, et qu'au total 508 cas de contamination et 71 décès supplémentaires ont été recensés dans le pays.

En excluant les derniers cas signalés dans le Hubei, seuls neuf cas de contamination ont été confirmés lundi en Chine continentale, soit le plus faible bilan quotidien depuis le 20 janvier dernier quand les autorités sanitaires chinoises ont commencé à publier des statistiques nationales sur l'épidémie.

Au total, 77.658 personnes ont contracté le virus en Chine continentale depuis le début de l'épidémie, a indiqué la Commission nationale de la santé, et 2.663 décès dus au virus ont été signalés.

LES USA RECOMMANDENT DE NE PAS SE RENDRE EN CORÉE DU SUD

A Séoul, les autorités sanitaires ont dit mardi avoir recensé 60 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, portant à 893 le nombre de patients infectés en Corée du Sud.

Parmi ces nouveaux cas, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 16 ont été signalés à Daegu, dans le sud du pays, ville où se trouve une église au centre de l'épidémie en Corée du Sud. Trente-trois cas ont été répertoriés dans la province de Gyeongsang, dans le nord, a précisé le KCDC.

Séoul a déclaré dimanche le niveau d'alerte sanitaire le plus élevé, imposant notamment des restrictions aux activités publiques et allouant des ressources supplémentaires à la région affectée par la propagation massive du virus.

Aux Etats-Unis, les autorités sanitaires ont recommandé lundi soir aux ressortissants américains d'éviter de se rendre en Corée du Sud du fait de l'épidémie.

La Maison blanche a fait savoir que l'administration Trump a transmis au Congrès une demande budgétaire de 2,5 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus.

En France, aucune personne n'est atteinte du virus, a déclaré lundi le ministre de la Santé, alors que la propagation en Italie de la pneumonie virale a ravivé l'inquiétude dans l'Hexagone.

"Il n'y a aucune circulation du virus sur le territoire national", a dit Olivier Véran, ajoutant que la dernière personne infectée par le Covid-19 qui était encore hospitalisée à Lyon était désormais guérie. "Il n'y a plus aucun malade hospitalisé en France", a souligné le ministre.

Concernant les mesures préventives, Olivier Véran a recommandé le port du masque uniquement pour les personnes ayant séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, en Lombardie et en Vénétie, ce pendant les 14 jours ayant suivi leur retour.

La Lombardie et la Vénétie sont les foyers de la maladie en Italie où sept décès et plus de 220 cas ont été annoncés depuis vendredi, provoquant l'inquiétude dans les zones françaises frontalières de la péninsule.

Un troisième cas de contamination a été rapporté en Espagne. Il s'agit d'un ressortissant italien séjournant aux îles Canaries, ont indiqué les autorités sanitaires locales. (Ryan Woo, Yilei Sun et Lusha Zhang à Pékin, Hyonhee Shin et Josh Smith à Séoul, Jeff Mason et Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)