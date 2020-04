Coronavirus-Huit millions de salariés au chômage partiel en France

PARIS, 11 avril (Reuters) - Plus de 700.000 entreprises, soit huit millions de salariés, ont déposé une demande pour bénéficier du chômage partiel compte tenu de la crise en cours liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.

"À ce jour, 8 millions de salariés et plus de 700.000 entreprises bénéficient du chômage partiel", a-t-elle écrit sur son compte Twitter, faisant état de "trois millions de salariés supplémentaires en une semaine" et de "plus d'un salarié du secteur privé sur trois" concerné.

Pour aider les entreprises à faire face à la crise liée à l'épidémie, l'exécutif a assuré qu'il prendrait intégralement en charge le "chômage partiel", un dispositif qui prévoit une indemnisation des salariés et une allocation pour les entreprises.

Face au nombre grandissant de demandes et au risque de potentiels abus, le gouvernement a toutefois multiplié les mises en garde ces derniers semaines, prévenant qu'il y aurait des contrôles à posteriori.

Si ces contrôles "montrent que le chômage partiel est utilisé à mauvais escient et que des gens cumulent chômage partiel et télétravail, ça va très mal se passer pour les entreprises concernées", a insisté la secrétaire d'État à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher sur franceinfo samedi matin. (Marine Pennetier)