Coronavirus-Isolement ramené à 3 jours minimum à l'arrivée à New York

NEW YORK, 31 octobre (Reuters) - La plupart des personnes arrivant dans l'Etat de New York devront désormais s'isoler pendant au moins trois jours puis subir un test de détection du coronavirus, a annoncé samedi le gouverneur Andrew Cuomo, qui a mis en place l'un des régimes de quarantaine les plus sévères des Etats-Unis.

Si le test est négatif, la personne concernée ne sera plus contrainte à l'isolement.

Jusqu'à présent, les personnes arrivant dans l'Etat de New York d'un Etat américain dans lequel l'épidémie progressait devait s'isoler à domicile ou à l'hôtel pendant 14 jours, quels que soient les résultats d'éventuels tests subis pendant cette période.

New York a été au printemps l'une des régions du monde les plus durement touchées par le COVID-19 mais affiche aujourd'hui l'un des taux de positivité des tests les plus faibles des Etats-Unis.

Désormais, les voyageurs arrivant dans l'Etat devront aussi pouvoir prouver qu'un test subi dans les trois jours précédant leur départ pour New York a été négatif, a précisé le gouverneur lors d'une téléconférence.

Ces règles ne s'appliqueront pas aux habitants des Etats voisins et d'autres règles seront édictées pour les habitants de l'Etat de New York qui quitteront celui-ci pendant moins de 24 heures.

Une période d'isolement limitée à trois jours contrevient aux règles des Centres pour le contrôle des maladies (CDC), qui préconisent un isolement de 14 jours après une exposition potentielle au coronavirus.

Les services d'Andrew Cuomo n'ont pas répondu aux questions sur les différences entre les nouvelles règles locales et les recommandations des CDC.

