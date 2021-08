Coronavirus/Israël-La campagne de rappel vaccinal élargie aux plus de 50 ans et aux soignants

TEL AVIV, 13 août (Reuters) - Le ministère israélien de la Santé a annoncé vendredi l'élargissement de la campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19, désormais accessible aux plus de 50 ans et aux personnels de santé, espérant ainsi endiguer une flambée des contaminations par le variant Delta du coronavirus SARS-CoV-2.

Jusqu'ici réservée aux plus de 60 ans, la troisième dose du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer et BionTech pourra désormais être proposée "aux personnes de plus de 50 ans, aux personnels de santé, aux patients présentant des facteurs de risques sévères (et donc particulièrement susceptibles de développer un COVID-19), aux détenus et aux gardiens de prison", a expliqué le ministère israélien de la Santé dans un communiqué.

La campagne vaccinale de rappel lancée il y a deux semaines en Israël a permis à plus de 700.000 seniors de bénéficier d'une troisième injection.

La décision gouvernementale d'élargir cette campagne suit les recommandations publiées jeudi soir par un comité consultatif d'experts.

(Ari Rabinovitch et Jeffrey Heller ; version française Camille Raynaud et Myriam Rivet, édité par Blandine Henault)