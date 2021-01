Coronavirus-Israël prolonge son confinement, la normalisation tarde

par Dan Williams

JERUSALEM, 31 janvier (Reuters) - Israël a prolongé dimanche son confinement alors que les variants du coronavirus mettent à l'épreuve sa campagne de vaccination et que ses dirigeants prédisent que la sortie de la crise sanitaire et économique dont souffre le pays prendra plus de temps que prévu.

Illustration des défis que doit relever Israël dans l'application des restrictions, des milliers de juifs ultra-orthodoxes ont assisté dimanche aux funérailles à Jérusalem de deux rabbins de premier plan, suscitant les critiques des partenaires de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu a promu une vaccination rapide des catégories de populations les plus fragiles d'Israël - environ 24% des 9 millions de citoyens -, assortie d'un confinement national, comme solution vers une possible relance de l'économie en février.

Le retournement qui était attendu mi-janvier ne s'est toutefois pas produit et le nombre de cas graves a augmenté parmi les Israéliens qui n'ont pas encore été vaccinés, ce que les dirigeants attribuent aux variants du coronavirus et au non-respect des restrictions.

Le cabinet du Premier ministre a voté une prolongation du confinement national de cinq semaines jusqu'à vendredi en attendant une validation parlementaire de sa décision, ont rapporté les médias israéliens.

Le Parlement s'était plus tôt prononcé en faveur du doublement des amendes pour les contrevenants au confinement, à 10.000 shekels (3.051 dollars). (Version française Benjamin Mallet)