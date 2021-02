Coronavirus-Israël rouvre son économie, près de 50% de la population vaccinée

JÉRUSALEM, 20 février (Reuters) - Israël rouvre une partie de son économie dimanche, un retour à la normale rendu possible selon le pays à la vaccination contre le coronavirus de près de la moitié de la population.

Alors que les boutiques sont accessibles à tous, les salles de sport et les théâtres étaient limités aux personnes faisant état d'un "passe vert", un statut délivré par une application mise en place par le ministère de la Santé aux habitants ayant été vacciné ou ayant déjà contracté le coronavirus.

Les mesures de distanciation sociale sont toujours en vigueur et les lieux de culte ne peuvent accueillir que la moitié de leurs fidèles.

Au moins 45% de la population israélienne a reçu une première dose du vaccin développé par Pfizer selon les données du ministère de la Santé.

Après l'administration des deux doses, les contaminations au COVID-19 ont été réduites de 95,8%.

Israël a fait état de plus de 740.000 cas d'infections au coronavirus et le bilan de l'épidémie est de plus de 5.500 morts. (Dan Williams, version française Camille Raynaud)