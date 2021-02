Coronavirus-J&J demande aux USA d'autoriser l'utilisation de son vaccin

par Vishwadha Chander

5 février (Reuters) - Johnson & Johnson a déclaré jeudi avoir demandé au régulateur américain du médicament d'autoriser l'utilisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19, après avoir indiqué le mois dernier qu'un essai mené à travers le monde démontrait une efficacité de 66% pour prévenir la maladie.

A la différences des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna déjà approuvés par la Food and Drug Administration (FDA), le candidat vaccin de J&J nécessite l'administration d'une seule dose, au lieu de deux, et n'a pas besoin d'être congelé.

Cela pourrait favoriser le déploiement des vaccins et contribuer à accélérer la campagne de vaccination aux Etats-Unis, sur fond de craintes d'une flambée de l'épidémie avec les nouveaux variants plus contagieux apparus en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Il va falloir du temps à la FDA pour analyser les données, maintenant que J&J a transmis sa demande. Un cadre du laboratoire américain a déclaré le mois dernier que J&J devrait être en mesure de déployer son vaccin en mars et de produire un milliard de doses en 2021.

Les actions de J&J, Moderna et Pfizer ont peu bougé dans les échanges d'après-clôture.

Washington a passé un accord avec J&J pour l'achat de 100 millions de doses de vaccin, contre 1 milliard de dollars, avec une option pour 200 millions de doses supplémentaires.

(Vishwadha Chander à Bangalore; version française Jean Terzian)