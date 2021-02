Coronavirus-J&J demande aux USA d'autoriser l'utilisation de son vaccin

par Vishwadha Chander

5 février (Reuters) - Johnson & Johnson a déclaré jeudi avoir demandé au régulateur américain du médicament d'autoriser l'utilisation en urgence de son vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis, et le laboratoire devrait faire de même dans les prochaines semaines auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Cette requête auprès de la Food and Drug Administration (FDA) fait suite aux résultats le mois dernier d'un essai clinique mené à travers le monde qui démontraient une efficacité de 66% du vaccin de J&J pour prévenir la maladie.

La FDA a indiqué jeudi soir qu'elle prévoyait de réunir sa commission en charge des vaccins le 26 février pour étudier la demande d'utilisation en urgence formulée par J&J.

Les vaccins développés par Pfizer-BioNTech et par Moderna ont été approuvés au lendemain d'une réunion de la commission de la FDA.

Dans les échanges d'après-clôture jeudi, le titre J&J a progressé d'environ 1%, tandis que l'action Moderna a reculé de 0,7%. Le titre Pfizer a peu évolué.

A la différence des vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna, le candidat vaccin de J&J nécessite l'administration d'une seule dose, et non pas de deux, et n'a pas besoin d'être congelé.

Cela pourrait favoriser le déploiement des vaccins et contribuer à accélérer la campagne de vaccination aux Etats-Unis, sur fond de craintes d'une flambée de l'épidémie avec les nouveaux variants plus contagieux apparus en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Un cadre du laboratoire américain a déclaré le mois dernier que J&J devrait être en mesure de déployer son vaccin en mars et de produire un milliard de doses en 2021.

Washington a passé un accord avec J&J pour l'achat de 100 millions de doses de vaccin, contre 1 milliard de dollars, avec une option pour 200 millions de doses supplémentaires.

