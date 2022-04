Coronavirus: L'Afrique du Sud pourrait entrer dans une cinquième vague plus tôt que prévu, dit le ministre de la Santé

JOHANNESBURG (Reuters) - L'Afrique du Sud pourrait entrer dans une cinquième vague d'infection au COVID-19 plus tôt que prévu, après une hausse soutenue des cas au cours des 14 derniers jours, a déclaré vendredi le ministre de la Santé Joe Phaahla.

"Ce qui reste stable (...), ce sont les admissions à l'hôpital, y compris dans les unités de soins intensifs, ce n'est pas un changement très spectaculaire", a déclaré Joe Phaahla lors d'une conférence de presse.

"Il y a également eu une augmentation des décès, pas très spectaculaire à partir d'une base faible", a-t-il ajouté.

À ce stade, a dit le ministre, les autorités sanitaires n'ont pas été informées de l'existence d'un nouveau variant, hormis les modifications apportées au variant dominant en circulation, Omicron.

L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d'infections et de décès liés au COVID-19 en Afrique à ce jour, avec plus de 3,7 millions de cas confirmés et plus de 100.000 décès pendant la pandémie.

Jeudi, le bureau de l'OMS pour l'Afrique a indiqué que l'augmentation des infections au coronavirus en Afrique du Sud était le principal moteur de la hausse des infections sur le continent africain.

