Coronavirus-L'Allemagne entre en confinement renforcé, record de décès en un jour

BERLIN, 16 décembre (Reuters) - L'Allemagne est entrée mercredi et pour plus de trois semaines dans une période de confinement renforcé pour tenter de freiner l'épidémie due au nouveau coronavirus alors que le pays vient d'enregistrer son plus lourd bilan quotidien avec 952 décès.

Craignant que l'épidémie échappe désormais à tout contrôle, la chancelière Angela Merkel et les exécutifs des 16 Länder d'Allemagne se sont entendus dimanche pour durcir les restrictions de déplacements et d'activités dans tout le pays jusqu'au 10 janvier au moins.

Malgré l'approche de Noël, les commerces jugés non essentiels doivent fermer leurs portes dès ce mercredi, de même que les écoles, en anticipation des vacances. Les bars et les restaurants étaient pour leur part déjà fermés depuis début novembre dans le cadre d'un "confinement léger" qui n'a pas suffi à enrayer la diffusion du coronavirus.

L'Allemagne a mieux géré l'épidémie que ses voisins au printemps mais elle peine à contenir la deuxième vague depuis le début de l'automne.

L'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses a fait état mercredi de 27.728 nouveaux cas de contamination pour un total de 1.379.238 personnes infectées depuis le début de la crise.

Le bilan de l'épidémie s'établit désormais à 23.427 morts en Allemagne, soit 952 de plus en 24 heures alors que le précédent record de décès en une journée dans le pays datait de vendredi seulement, avec 598 personnes décédées.

Angela Merkel a exprimé mardi devant les députés de son camp conservateur son inquiétude face à l'évolution de la crise sanitaire et a dit s'attendre à des mois de janvier et février très difficiles.

L'Allemagne attend le feu vert des autorités européennes pour commencer une campagne de vaccination à l'aide du vaccin de Pfizer et de BioNTech, une entreprise de biotechnologie pourtant installée sur son sol et dont le vaccin est déjà utilisé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que l'Allemagne devrait commencer à administrer les premières doses du vaccin dans un délai de 24 à 72 heures après l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA), ce qui pourrait intervenir juste avant Noël.

L'EMA a prévu une réunion exceptionnelle le 21 décembre pour débattre du vaccin Pfizer-BioNTech. (Madeline Chambers version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)