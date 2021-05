BERLIN, 21 mai (Reuters) - L'Allemagne envisage de retirer la France de sa liste des pays à risque du point de vue de l'épidémie de coronavirus en raison d'une forte baisse du nombre de cas dans ce pays, ont déclaré vendredi deux sources gouvernementales.

La Slovénie et la Croatie, destinations prisées pour les vacances d'été, ne seraient également plus classées comme zones à risque, ont ajouté les sources. (Andreas Rinke et Paul Carrel; version française Camille Raynaud)