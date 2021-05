Coronavirus-L'Allemagne lèvera sa quarantaine pour les voyageurs arrivant de France à partir du 23 mai

BERLIN, 21 mai (Reuters) - Les voyageurs se rendant en Allemagne depuis la France ne seront plus soumis à une quarantaine à partir du 23 mai s'ils présentent un test négatif au COVID-19, une attestation de vaccination, ou un document attestant de leur guérison après avoir contracté le coronavirus, annonce vendredi l'ambassade d'Allemagne en France sur Twitter.

En cas d'entrée sur le territoire allemand par voie terrestre, les voyageurs devront fournir un justificatif dans les 48h suivant leur arrivée, précise l'ambassade.

Plus tôt dans la journée, deux sources gouvernementales allemandes avaient déclaré que l'Allemagne envisage de retirer la France de sa liste des pays à risque du point de vue de l'épidémie de coronavirus en raison d'une forte baisse du nombre de cas dans ce pays.

La Slovénie et la Croatie, destinations prisées pour les vacances d'été, ne seraient également plus classées comme zones à risque, ont ajouté les sources. (Andreas Rinke et Paul Carrel; version française Camille Raynaud)