Coronavirus-L'Allemagne pourrait lancer une campagne de vaccination en décembre

FRANCFORT, 23 novembre (Reuters) - L'Allemagne pourrait commencer à administrer des doses du vaccin contre le COVID-19 dès le mois prochain, a déclaré le ministre de la Santé, Jens Spahn, selon des propos rapportés lundi par le groupe de presse RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Il y a des raisons d'être optimistes sur l'approbation d'un vaccin en Europe cette année", a-t-il dit dans l'entretien. "Et nous pourrons débuter (les vaccinations) de suite".

Jens Spahn indique avoir demandé aux Länder de disposer de centres de vaccination au plus tard à la mi-décembre et que le processus est en bonne voie. "Je préfère avoir des centres de vaccination prêts quelques jours plus tôt, qu'un vaccin autorisé qui n'est pas utilisé immédiatement", déclare-t-il.

L'Allemagne s'est assurée plus de 300 millions de doses d'un vaccin via la Commission européenne, des contrats bilatéraux et des options d'achats, fait savoir le ministre, ajoutant que c'était un nombre plus que suffisant et que des doses pourraient être transmises à d'autres pays. (Christoph Steitz; version française Jean Terzian)