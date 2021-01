Coronavirus-L'Allemagne va renforcer les restrictions de voyage face aux variants

BERLIN, 29 janvier (Reuters) - L'Allemagne va imposer des restrictions aux voyageurs en provenance du Brésil, de la Grande-Bretagne, du Portugal et de l'Afrique du Sud, des pays où des variants plus contagieux du coronavirus original circulent très activement, montre un document provisoire de l'exécutif et que Reuters a pu consulter.

"En plus des tests de dépistage et d'une quarantaine déjà en vigueur (...) une restriction temporaire sera imposée sur le trafic voyageurs en provenance de pays avec variants", peut-on lire dans le document.

Les autorités sanitaires sont de plus en plus préoccupées par ces variants qui, avec leur vitesse de propagation plus élevée, risquent de conduire les systèmes de santé au bord de la rupture.

D'autres pays de l'Union européenne envisagent des mesures similaires, ajoute le document. (Andreas Rinke, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)