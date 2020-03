Coronavirus-L'Australie demande à la population de ne pas quitter le pays

SYDNEY, 18 mars (Reuters) - Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré mercredi que les citoyens australiens devaient renoncer à voyager à l'étranger à cause de l'épidémie de coronavirus et a interdit les rassemblements non essentiels de plus de 100 personnes.

L'alerte pour les voyageurs a été relevée à un niveau 4 inédit, "Do not travel", et concerne le monde entier.

S'exprimant lors d'un discours télévisé, Scott Morrison a souligné le caractère inédit de cette mesure et répété: "Ne voyagez pas à l'étranger".

Toute personne décidant de se rendre à l'étranger est prévenue que le gouvernement australien pourrait ne pas être en mesure de lui porter assistance en cas de besoin à l'étranger, indique le site gouvernemental destiné aux voyageurs.

L'épidémie de coronavirus a contaminé 425 personnes et causé 5 décès en Australie, mais les autorités s'inquiètent d'une flambée des cas.

Le chef du gouvernement a indiqué que les écoles resteraient ouvertes, suivant les recommandations d'experts sanitaires, tout en rappelant les gestes nécessaires à adopter au quotidien pour éviter la propagation du virus. (Swati Pandey; version française Jean Terzian)