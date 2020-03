Coronavirus-L'Australie renforce ses mesures de distanciation sociale

MELBOURNE, 28 mars (Reuters) - L'Australie a instauré samedi des mesures plus strictes de distanciation sociale, avec notamment des amendes pour non-respect des règles et la fermeture des plages, afin de lutter contre les transmissions locales du nouveau coronavirus.

Un quatorzième décès lié à l'épidémie a été recensé et 212 cas supplémentaires de contamination ont été confirmés samedi matin, pour la plupart dans les Etats de Nouvelle Galles du Sud et de Victoria, portant le bilan total dans le pays à 3.378 cas, selon le ministère fédéral de la Santé.

Le taux de propagation du virus demeure plus faible en Australie que dans de nombreux autres pays, mais les autorités s'inquiètent de l'accélération constatée récemment, particulièrement en Nouvelle Galles du Sud et Victoria où vivent plus de la moitié des 25,5 millions d'habitants australiens.

A compter de samedi minuit, tous les ressortissants revenant d'un déplacement à l'étranger seront placés en isolement pendant deux semaines dans des hôtels, aux frais du gouvernement. Du personnel militaire a été déployé pour aider à s'assurer que les voyageurs respectent cette nouvelle mesure.

"Il y a de nombreuses parties du monde où (le coronavirus) sévit et je pense que chaque voyageur qui revient représente un risque significatif", a déclaré le chef du gouvernement de Victoria, Daniel Andrews, lors d'un point de presse télévisé.

Deux tiers des cas recensés en Australie ont pour origine des contacts avec des personnes revenues de l'étranger, ont déclaré les autorités sanitaires, ajoutant que les transmissions locales s'accéléraient aussi.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux ont envoyé des messages dissonants depuis le début de l'épidémie sur la question de la distanciation sociale et des autres mesures à adopter, provoquant de la confusion au sein de la population.

Si aucun ordre de confinement n'a été donné à l'échelle nationale, des salles de divertissement diverses ont été fermées et les autorités ont appelé les habitants à ne pas organiser de fêtes chez eux et à éviter toute forme de rassemblement social.

Dans l'Etat de Victoria, la police a procédé samedi à la fermeture des plages où des centaines de personnes avaient afflué la veille, rappelant des scènes aperçues au cours des week-ends précédents sur la plage de Sydney. (Lidia Kelly, avec John Mair; version française Jean Terzian)