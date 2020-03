Coronavirus-L'Australie suspend l'entrée des non-résidents

SYDNEY, 19 mars (Reuters) - Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que le pays allait instaurer à compter de vendredi à 10h00 GMT une interdiction de voyage pour les personnes ne résidant pas en Australie ou n'étant pas des ressortissants australiens, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

S'exprimant lors d'un point de presse télévisé à Canberra, Scott Morrison a justifié cette décision en déclarant qu'un nombre accablant de cas de contamination sont arrivés de l'étranger.

Le pays a enregistré environ 600 cas d'infection et six morts, un bilan relativement faible comparé à celui d'autres pays, mais les autorités s'inquiètent d'une possible flambée des contaminations. (Swati Pandey et Colin Packham; version française Jean Terzian)