Coronavirus-L'Autriche durcit le confinement pour trois semaines

VIENNE, 14 novembre (Reuters) - L'Autriche va imposer à partir de mardi un confinement plus strict de sa population pour trois semaines pour lutter contre la flambée de l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le chancelier Sebastian Kurz.

Le dirigeant conservateur a précisé pendant une conférence de presse que les magasins vendant des produits non-essentiels resteraient fermés jusqu'au 6 décembre, de même que les écoles qui étaient encore ouvertes.

Le télétravail sera par ailleurs généralisé "partout où c'est possible".

L'Autriche avait jusqu'à présent opté pour un couvre-feu nocturne de 20h00 à 08h00 pour tenter de ralentir la progression de l'épidémie.

Les restaurants, cafés et bars ne peuvent déjà faire que de la vente à emporter, les cinémas, théâtres et musées sont fermés et les établissements d'enseignement secondaire ont basculé vers l'enseignement à distance.

Les écoles primaires et les magasins avaient en revanche pu rester ouverts jusqu'à présent.

L'Autriche a enregistré vendredi un record de nouvelles contaminations, avec 9.586 cas détectés en 24 heures, soit dix fois plus qu'au cours de la première vague de l'épidémie au printemps. (François Murphy, version française Tangi Salaün)