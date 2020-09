Coronavirus-L'Etat australien le plus touché attend le déconfinement

MELBOURNE, 6 septembre (Reuters) - L'Etat de Victoria, le plus peuplé d'Australie et le plus touché par l'épidémie de coronavirus, doit exposer dimanche les grandes lignes d'un plan de déconfinement, alors que le nombre d'infections décline plus lentement que prévu.

L'Etat a enregistré dimanche 63 nouveaux cas de contamination au coronavirus et cinq décès supplémentaires liés à l'épidémie, des chiffres nettement inférieurs à ceux du début du mois d'août, lorsque l'Australie a imposé un confinement de six semaines à Melbourne.

L'Etat de Victoria, épicentre de la deuxième vague de contaminations par le nouveau coronavirus, attend que le nombre de cas baisse significativement avant de lever les restrictions mises en place. (Sonali Paul; version française Camille Raynaud)