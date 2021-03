Coronavirus-L'Europe n'a pas besoin du vaccin russe Spoutnik V, dit Breton

PARIS, 21 mars (Reuters) - L'Union européenne n'a pas besoin du vaccin russe Spoutnik V contre le COVID-19 et pourra atteindre une immunité collective d'ici le 14 juillet avec les vaccins disponibles, si leurs calendriers de livraison sont respectés, a déclaré dimanche Thierry Breton.

"On n'aura absolument pas besoin de Spoutnik V (...) pas d'autres vaccins non plus", a dit le commissaire européen au marché intérieur sur TF1. "Il faut maintenant que ceux qui sont là soient produits en masse et administrés en masse."

"Spoutnik V, les Russes ont un mal fou à le fabriquer. Il faudra sans doute les aider, on verra ça au second semestre. S'il faut leur fournir une ou deux usines pour le fabriquer, pourquoi pas, mais pour l'instant priorité aux Européens", a-t-il ajouté.

"Aujourd'hui, nous avons clairement entre nos mains la capacité de livrer 300 à 350 millions de doses d'ici la fin du mois de juin et donc d'ici le 14 juillet (...) nous avons la possibilité d'atteindre une immunité au niveau du continent."

Accusant Thierry Breton de partialité politique, le fabricant de Spoutnik V a défendu sur Twitter la fiabilité et l'efficacité de son vaccin et s'est interrogé sur l'opportunité de demander une autorisation dans l'UE auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"S'il s'agit d'une position officielle de l'UE, merci de nous informer qu'il n'y a aucune raison de solliciter une demande d'autorisation de l'EMA en raison de vos préjugés politiques. Nous continuerons à sauver des vies dans d'autres pays", est-il écrit sur le compte Twitter du vaccin. (Bertrand Boucey)