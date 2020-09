Coronavirus-L'Inde devient le deuxième pays le plus touché devant le Brésil

BANGALORE, 7 septembre (Reuters) - Le nombre de contaminations dues au coronavirus a dépassé les 4,2 millions lundi en Inde, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché devant le Brésil.

Avec 4.204.613 d'infections, l'Inde compte presque 70.000 cas de plus que le Brésil.

C'est aussi le pays où l'épidémie progresse le plus rapidement, avec 90.802 cas recensés dans les 24 dernières heures.

Le ministère indien de la Santé a fait état lundi de 1.016 décès supplémentaires, ce qui porte le nombre total à 71.642 morts.

Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie avec plus de six millions de cas. (Sachin Ravikumar; version française Camille Raynaud)