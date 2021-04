Coronavirus-L'Inde enregistre 126.789 nouveaux cas en un jour, un record

NEW DELHI, 8 avril (Reuters) - L'Inde a fait état d'un nombre record de 126.789 nouveaux cas de COVID-19, selon les données publiées par le ministère de la Santé jeudi, alors qu'une grande partie du pays fait face à une deuxième vague d'infections.

L'Inde a recensé 685 décès supplémentaires liés au coronavirus, portant le total à 166.862, selon les données.

Le nombre total de cas en Inde a atteint 12,9 millions, c'est le troisième pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, derrière les États-Unis et le Brésil. (Neha Arora et Nallur Sethuraman; version française Camille Raynaud)