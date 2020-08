Coronavirus-L'Inde enregistre un nombre de nouveaux cas record

NEW DELHI, 30 août (Reuters) - L'Inde a fait état dimanche d'une hausse record du nombre de contaminations par le coronavirus au cours des dernières 24 heures avec 78.761 nouveaux cas.

Il s'agit de la plus forte hausse quotidienne jamais enregistrée depuis le début de l'épidémie dans le monde devant les 77.299 nouvelles contaminations recensées aux Etats-Unis le 16 juillet, selon un décompte établi par Reuters.

Le deuxième pays le plus peuplé du monde est, avec 3,54 millions de cas, le troisième pays le plus touché par la pandémie derrière les Etats-Unis et le Brésil mais ses bilans quotidiens ont dépassé ceux des deux autres Etats depuis près de deux semaines.

L'Inde a par ailleurs enregistré 948 décès supplémentaires, portant le total à 63.498, selon les données du ministère de la Santé.

En dépit de la recrudescence des contaminations, le Premier ministre indien Narendra Modi pousse pour un retour à la normale afin d'atténuer l'impact de la crise sanitaire sur l'économie. (Mayank Bhardwaj et Shilpa Jamkhandikar, version française Gwénaëlle Barzic)