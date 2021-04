Coronavirus-L'Inde enregistre un record de nouvelles contaminations

NEW DELHI, 11 avril (Reuters) - L'Inde a signalé un nombre record de 152.879 nouveaux cas de COVID-19, selon les données publiées par le ministère de la santé dimanche, alors qu'une deuxième vague d'infections continue de se propager dans le pays.

Les autorités ont fait état de 839 décès supplémentaire, le plus grand nombre de décès en un jour depuis plus de cinq mois, portant le bilan à 169.275.

Avec plus de 13,35 millions de cas, l'Inde est le troisième pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, derrière les États-Unis et le Brésil. (Devjyot Ghoshal; version française Camille Raynaud)