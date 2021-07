Coronavirus-L'Inde franchit le seuil des 400.000 décès

BOMBAY, 2 juillet (Reuters) - L'Inde a fait état de 853 décès supplémentaires liées au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé, devenant le troisième pays au monde après les Etats-Unis et le Brésil à franchir le seuil des 400.000 morts depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier.

L'Inde a enregistré 30,45 millions de cas depuis le début de la pandémie, et est le deuxième pays le plus touché derrière les Etats-Unis, qui comptent 33 millions de cas.

L'Inde pourrait avoir sous-estimé le nombre de décès de manière significative et leur nombre réel pourrait atteindre un million ou même plus, selon les experts de la santé.

"La sous-estimation du nombre de décès est un phénomène qui s'est produit dans tous les Etats, principalement en raison des lacunes du système, ce qui signifie que nous ne saurons jamais exactement combien de personnes ont perdu la vie au cours de cette deuxième vague", a déclaré Rijo M John, professeur au Rajagiri College of Social Sciences dans la ville de Kochi, dans le sud du pays.

Le nombre de cas a régulièrement diminué depuis le pic atteint au mois de mai, mais les responsables gouvernementaux et les experts ont prévenu qu'une troisième vague était imminente, alors que le pays rouvre lentement ses frontières et qu'un nouveau variant, appelée localement Delta Plus, fait son apparition. (Shilpa Jamkhandikar; version française Camille Raynaud)