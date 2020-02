Coronavirus-L'Italie annonce un troisième décès dans le nord du pays

MILAN, 23 février (Reuters) - Les autorités italiennes ont annoncé dimanche un troisième décès à cause du coronavirus dans le nord du pays où deux autres personnes âgées sont décédées au cours des quarante-huit dernières heures.

Après avoir recensé plus de 130 cas de contamination, les autorités italiennes s'empressaient dimanche d'endiguer la propagation du coronavirus, confinant les localités les plus touchées et annulant ou reportant les manifestations publiques, comme le carnaval de Venise. (Elvira Pollina, version française Matthieu Protard)