Coronavirus-L'Italie avance l'heure de fermeture des bars et restaurants

MILAN, 25 octobre (Reuters) - L'Italie a ordonné dimanche la fermeture des bars et des restaurants dès 18 heures et la fermeture des salles de sports publiques, piscines et cinémas pour tenter de freiner une nouvelle vague de contamination au nouveau coronavirus.

Ces mesures, qui entreront en vigueur lundi, ont été approuvées par le gouvernement de Giuseppe Conte et les autorités régionales.

Elles ont été annoncées après deux nuits de contestations à Rome et Naples contre les mesures de couvre-feu.

Conscient du coût qu'aurait un nouveau confinement pour l'économie, le gouvernement a indiqué ne pas vouloir imposer un nouveau confinement généralisé tel qu'ordonné au début de la pandémie.

Mais il a été contraint d'imposer de nouvelles restrictions depuis la résurgence de l'épidémie après une accalmie durant l'été.

Le décret du gouvernement invite la population à limiter les contacts à domicile en évitant les contacts extérieurs à la famille.

Le gouvernement n'est toutefois pas allé jusqu'à imposer un couvre-feu ou un reconfinement sur l'ensemble du territoire. Il permet aussi aux entreprises et aux magasins de rester ouverts.

Le décret stipule aussi que l'enseignement secondaire doit être aux trois quarts dispensés en ligne pour limiter le nombre d'élèves dans les établissements scolaires. (James Mackenzie, version française Matthieu Protard)