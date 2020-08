Coronavirus-L'Italie dépasse les 1.000 cas quotidiens, une première depuis mai

ROME, 22 août (Reuters) - L'Italie a enregistré 1.071 nouveaux cas d'infections par le nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé, dépassant le seuil des 1.000 cas quotidiens pour la première fois depuis mai.

L'Italie, l'un des pays les plus touchés d'Europe, a réussi à contenir l'épidémie après un pic de décès et d'infections entre mars et avril.

Le nombre de cas n'a cependant cessé d'augmenter depuis le mois dernier, les experts pointant du doigt les rassemblements liés aux vacances et à la vie nocturne.

Il faut remonter au 12 mai pour voir le nombre de cas quotidiens dépasser le millier, à 1.402. Six jours plus tard, les restaurants, bars et magasins avaient été autorisés à rouvrir après un confinement de dix semaines. (Gavin Jones, version française Elizabeth Pineau)