Coronavirus-L'Italie dévoile ses nouvelles mesures restrictives

MILAN, 18 octobre (Reuters) - Le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte a dévoilé dimanche une série de nouvelles mesures restrictives afin d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus, donnant notamment la possibilité aux maires de fermer les squares à partir de 21h00 pour limiter les rassemblements.

Même si le nombre de cas de contaminations a atteint un nouveau record dimanche, avec 11.705 cas détectés en 24 heures , Giuseppe Conte a fait savoir que le gouvernement était déterminé à éviter de mettre en place un confinement strict comme au début de la crise sanitaire.

"La situation est critique. Le gouvernement est là, mais tout le monde doit y mettre du sien", a-t-il dit en conférence de presse.

En plus d'annoncer la fermeture des boutiques de jeux d'argent et paris sportifs à 21h00 et l'annulation des compétitions de sport amateur ainsi que des foires et salons, il a dit que le gouvernement considérait fermer les salles de gym et les piscines.

L'Italie, premier grand pays européen à avoir été touché par le nouveau coronavirus en début d'année, enregistre le deuxième bilan le plus lourd après le Royaume-Uni, avec 36.543 morts depuis le mois de février, selon les autorités.

Le pays avait réussi à maîtriser l'épidémie durant l'été grâce à la mise en oeuvre d'un confinement généralisé strict au printemps, mais les infections ont grimpé en flèche ces dernières semaines. De nouvelles mesures étaient donc attendues.

Le gouvernement augmentera le recours au télétravail dans l'administration publique et demandera aux lycées d'échelonner les calendriers des élèves pour éviter l'engorgement des transports publics.

Les restaurants et autres boutiques alimentaires pourront rester ouvertes jusqu'à minuit mais ne pourront servir que les clients attablés à partir de 18h00.

Des mesures plus restrictives ont été mises en place dans les régions les plus touchées par l'épidémie, comme la Campanie, près de Naples, où les écoles ont été fermées pendant deux semaines.

Un fonds de quatre milliards d'euros sera mobilisé pour venir en aide aux entreprises les plus affectées par ces mesures. Il s'inscrit dans l'enveloppe de 40 milliards d'euros de mesures de relance que le gouvernement a approuvée dans son budget de 2021 pour sortir de la récession provoquée par la crise sanitaire.

(Elvira Pollina and James Mackenzie, version française Caroline Pailliez)