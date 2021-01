ROME, 27 janvier (Reuters) - Le ministère italien de la Santé a fait état mercredi de 15.204 cas supplémentaires de COVID-19 et de 467 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures.

L'épidémie a jusqu'à présent touché 2,501 millions de personnes et fait 86.889 morts en Italie, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus touché et le sixième au monde pour la mortalité. (Gavin Jones, version française Olivier Cherfan)