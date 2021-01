Coronavirus-L'Italie enregistre 492 décès et 14.372 nouveaux cas en 24h

ROME, 28 janvier (Reuters) - Les autorités sanitaires italiennes ont fait état jeudi de 492 décès supplémentaires liés à la pandémie de coronavirus, contre 467 la veille, ainsi que 14.372 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

L'épidémie a jusqu'à présent touché 2,516 millions de personnes et fait 87.381 morts en Italie, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus touché et le sixième au monde pour la mortalité.

