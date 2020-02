Coronavirus: L'Italie passe le cap des 100 cas confirmés

MILAN, 23 février (Reuters) - Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus en Lombardie est passé à 89 cas, a annoncé dimanche le gouverneur de cette région du nord de l'Italie, Attilio Fontana.

Au total, le nombre de cas dans toute l'Italie dépasse désormais les 100, a-t-il ajouté sur la chaîne Sky TV.

A ce jour, deux décès ont été signalés dans le pays, où les autorités ont ordonné la mise en quarantaine des localités les plus touchées.

Outre la Lombardie, l'épidémie touche aussi la Vénétie. Jusqu'aux annonces de vendredi, l'Italie n'avait recensé que trois cas confirmés (deux touristes chinois et un rapatrié de Wuhan, la capitale de la province du Hubeï d'où est partie l'épidémie).

Des manifestations sportives, dont trois matches de football de la Serie A, le championnat de première division, ont été reportées. Ecoles et universités ont fermé et plusieurs sociétés, dont Luxottica et la banque UniCredit, ont demandé à leurs salariés vivant dans les régions affectées de rester chez eux.

La Lombardie et la Vénétie sont le coeur industriel de l'Italie, et comptent pour 30% de son produit intérieur brut.

UNE DIZAINE DE LOCALITÉS EN QUASI-QUARANTAINE

En vertu d'un décret adopté en urgence, le gouvernement s'est arrogé des pouvoirs spéciaux qui lui permettent de placer en confinement les zones les plus touchées.

"Je me suis demandé pourquoi il y avait tant de cas en Italie", s'est interrogé le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, lors d'une conférence de presse organisée tard samedi soir.

"La réponse réside dans les contrôles rigoureux et méticuleux que notre pays a adopté dès le début", a-t-il ajouté, en référence aux tests massifs menés sur la population.

La première personne ayant succombé au coronavirus est une femme de 76 ans dont le corps a été retrouvé jeudi à son domicile, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Milan, en Lombardie. Des tests post-mortem ont confirmé la présence du Covid-19 dans son organisme.

Un homme de 78 ans est mort vendredi soir dans un hôpital de Padoue, en Vénétie. Son épouse et sa fille sont au nombre des 17 cas confirmés en Vénétie, où les autorités envisagent de suspendre le carnaval de Venise.

En Lombardie, où l'on compte désormais 89 cas, l'épidémie est apparue alors que Milan vit au rythme de la Fashion Week. Giorgio Armani a annoncé que son défilé prévu dimanche se déroulerait à huis clos dans un théâtre sans presse ni acheteurs afin de préserver leur santé. De même, le bureau des procureurs de la ville n'ouvrira pas lundi et restera fermé jusqu'à nouvel ordre.

Les autorités sanitaires s'efforcent de retracer le trajet de la contamination.

Le premier cas confirmé en Lombardie, un homme de 38 ans, vit à Codogno, une petite ville au sud-est de Milan. Le patient est dans un état stable.

Selon le conseiller à la santé des autorités régionales, Giulio Gallera, toutes les personnes qui ont été testées positives les 18 et 19 février ont eu des contacts avec le service des urgences et l'hôpital de Codogno.

A Codogno et dans neuf autres localités voisines, couvrant un bassin de population totale de 50.000 personnes, les habitants ont reçu pour consigne de rester chez eux.

Des mesures similaires ont été prises à Vo'Euganeo, la petite ville de Vénétie où vivait l'homme de 78 ans mort vendredi soir à l'hôpital de Padoue. (Stephen Jewkes, Valentina Za et Elvira Pollina Henri-Pierre André)