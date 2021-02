Coronavirus-L'Italie recense 499 décès et 9.660 cas supplémentaires

ROME, 2 février (Reuters) - L'Italie a fait état mardi de 499 décès dus au COVID-19 contre 329 la veille, tandis que le nombre de nouvelles infections a grimpé à 9.660, contre 7.925 un jour plus tôt.

Le ministère de la Santé a également annoncé 244.429 tests supplémentaires effectués pour dépister le COVID-19, contre 142.419 la veille.

Le pays, qui a enregistré 89.344 décès liés au COVID-19 depuis l'apparition de la pandémie il y a un an, est le deuxième le plus touché en terme de mortalité en Europe, après la Grande-Bretagne, et le sixième au monde. L'Italie a recensé 2,57 millions de cas de contamination à ce jour.

Les patients hospitalisés avec le coronavirus, hors ceux placés en soins intensifs, étaient au nombre de 20.317 mardi, soit une légère hausse par rapport aux 20.260 la veille.

Il y a eu 158 nouvelles admissions dans les unités de soins intensifs, contre 145 lundi, pour un total de 2.214. (Angelo Amante, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)