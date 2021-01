ROME, 26 janvier (Reuters) - Le ministère italien de la Santé a fait état mardi de 541 décès supplémentaires liés au coronavirus et de 10.593 nouvelles contaminations.

L'épidémie a jusqu'à présent touché 2,486 millions de personnes et fait 86.422 morts en Italie, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus touché et le sixième au monde pour la mortalité. (Angelo Amante, version française Anait Miridzhanian)