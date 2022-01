Coronavirus-L'Italie rend obligatoire la vaccination pour les plus de 50 ans

(Actualisé tout du long avec décret)

ROME, 5 janvier (Reuters) - L'Italie a décidé mercredi de rendre obligatoire la vaccination contre le COVID-19 pour les personnes âgées de plus de 50 ans, l'un des rares pays européens à décider d'une telle mesure, avec l'objectif d'alléger la pression à laquelle font face les services de santé du pays du fait de la résurgence épidémique.

La mesure entre en vigueur immédiatement et sera applicable jusqu'au 16 juin, selon un décret gouvernemental publié à l'issue d'une réunion de deux heures et demie consacrée à la crise sanitaire.

On ne connaît pas dans l'immédiatement précisément les sanctions prévues contre les réfractaires, alors qu'un test négatif ne suffira désormais plus aux personnes âgées de 50 ans et plus pour travailler et se rendre dans les commerces.

Rome avait déjà rendu obligatoire la vaccination pour le personnel de santé et les enseignants en octobre dernier, tout en contraignant les employés du secteur privé à être vaccinés ou à présenter un test négatif pour se rendre sur leur lieu de travail.

En cas de refus, le personnel soignant et les enseignants sont suspendus et privés de salaire.

L'Italie a enregistré plus de 138.000 décès dus au COVID-19 depuis le début de la pandémie en février 2020, le bilan humain le plus lourd d'Europe après le Royaume-Uni. Le pays a recensé mercredi 189.109 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un record depuis le début de la crise sanitaire.

"Les mesures du jour sont destinées à maintenir nos hôpitaux fonctionnels et en même temps à maintenir nos écoles et activités économiques ouvertes", a déclaré le président du Conseil italien, Mario Draghi, à l'issue d'une réunion tendue de la coalition gouvernementale.

Les ministres issus de la Ligue, parti d'extrême droite, ont publié un communiqué pour prendre leurs distances avec la décision de rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans.

Ils ont obtenu que le décret ne transforme pas le pass sanitaire en pass vaccinal, avec obligation de présenter une preuve de vaccination pour accéder aux bâtiments publics, commerces non-essentiels, banques, bureaux de poste et salons de coiffure.

Contrairement au projet de décret, que Reuters avait pu consulter, la version finale du texte prévoit que ces lieux resteront ouverts aux personnes pouvant présenter une preuve de test négatif.