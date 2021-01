ROME, 14 janvier (Reuters) - Le ministère italien de la Santé a publié des chiffres du coronavirus en hausse jeudi, avec 17.246 infections et 522 décès recensés au cours des dernières 24 heures.

L'épidémie a jusqu'à présent infecté 2,34 millions de personnes et fait 80.848 morts depuis son apparition en Italie, le deuxième bilan le plus élevé d'Europe et le sixième au monde en termes de décès. (Crispian Balmer, version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)