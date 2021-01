Coronavirus-L'Italie signale 524 décès et 13.571 nouveaux cas

ROME, 20 janvier (Reuters) - L'Italie a recensé mercredi 524 décès supplémentaires dus au coronavirus, contre 603 la veille, montrent les données du ministère de la santé.

Le nombre quotidien de nouvelles infections signalés en 24 heures est passé de 10.497 à 13.571.

Au total, 83.681 personnes sont mortes et 2,41 millions ont été infectées depuis le début de la pandémie, ce qui en fait le deuxième pays européen le plus touché et le sixième au monde en terme de mortalité. (Crispian Balmer, version française Dagmarah Mackos)